Elektrik akımına kapılan büyükbaş hayvan telef oldu 3. Sayfa Haberleri Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde elektrik akımına kapılan büyükbaş hayvan telef oldu. Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde elektrik akımına kapılan büyükbaş hayvan telef oldu. Olay, Kastamonu'nu Hanönü ilçesi Gökbelen köyü Kavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmet Demir isimli vatandaşa ait 4 yaşındaki inek, elektrik akımına kapılarak telef oldu. Demir, dışarıdaki ineğini telef olmuş halde buldu. - KASTAMONU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kastamonu Hanönü 3. Sayfa Haberler

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