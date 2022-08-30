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Elektrik akımına kapılan büyükbaş hayvan telef oldu

3. Sayfa Haberleri

Elektrik akımına kapılan büyükbaş hayvan telef oldu

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde elektrik akımına kapılan büyükbaş hayvan telef oldu.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde elektrik akımına kapılan büyükbaş hayvan telef oldu.

Olay, Kastamonu'nu Hanönü ilçesi Gökbelen köyü Kavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmet Demir isimli vatandaşa ait 4 yaşındaki inek, elektrik akımına kapılarak telef oldu. Demir, dışarıdaki ineğini telef olmuş halde buldu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu Hanönü 3. Sayfa Haberler

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