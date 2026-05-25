Haberler

Kurbanlık parası çalındı: Şüpheli eldiven giyidi ama kamera detayını unuttu

Kurbanlık parası çalındı: Şüpheli eldiven giyidi ama kamera detayını unuttu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de bir apartman dairesine eldiven takarak 3 kez giren kadın hırsız, fark etmediği güvenlik kamerasına yakalandı. 20 bin TL'den fazla paranın çalındığı olayda polis çalışma başlattı.

Mersin'de bir apartman dairesine hırsızlık şüphelisi bir kadın parmak izi bırakmamak için eldiven takarak peş peşe 3 kez girdi, ancak fark etmediği güvenlik kamerasına yakalandı. Şüphelinin bulunması için polis çalışma başlatırken, kadının ailenin kurbanlık almak için bulundurduğu 20 bin TL'den fazla parayı çaldığı öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Erdemli ilçesine bağlı Alata Mahallesi'nde bulunan evli 1 çocuk babası Süleyman Çetinkaya'ya ait evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 4 katlı binanın 3. katındaki dairede aile olmadığı sırada ayakkabılıkta olan anahtarı alan şüpheli bir kadın 3 kez eve girip çıktı. Aile, kurbanlık almak için yatak altında duran 20 bin TL'den fazla parayı aldığı iddia edilen kadının hırsızlık yaptığını bir gün sonra fark etti. Paranın olmadığını gören Çetinkaya koridorun girişine taktırdığı güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde eldiven takan şüpheliyi görerek polise haber verdi. Polis, hırsızlık olayı ile ilgili güvenlik kameralarından yola çıkarak şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı.Olayla ilgili soruşturma sürerken görüntülerde kadının defalarca eve girerek arama yaptığı anlar yer aldı.

"Kamera kayıtlarındaki görüntülere istinaden polisimiz bulur"

Eşinin bir aylık maaşını kurbanlık almak için nakit olarak eve getirdiğini anlatan Süleyman Çetinkaya,"Bu hafta kurban alacaktık. Dün kontrol ettiğimizde paranın yerinde olmadığını fark ettik. Eve tedbir amaçlı koridoruma taktığım bir tane kameram var. Orada kamera kayıtlarını izlediğimde bir gün öncesinde Cumartesi 2 ile 4 arasında hırsız girdiğini fark ettik.Üç kez eve girip çıkıyor, parayı alıp çıkıyor. Yani şok olduk, nasıl olduğunu anlamadık. Polise haber verdik, inşallah kamera kayıtlarındaki görüntülere istinaden polisimiz bulur. Bayram öncesi paramız da harcanmadan teslim alabiliriz. Umudumuz o yönde"diyerek para miktarının 20 bin TL üzerinde olduğunu söyledi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum
CHP’de kritik zirve! Özgür Özel, Meclis'te MYK’yı topluyor

CHP’de kritik zirve! Özgür Özel dediğini yapıyor
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?

Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliye görüntülerine sert tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüşmeler başlıyor! Uğurcan için gerekeni yaptılar

Uğurcan için beklenen karar çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik kurumlarda yeni atamalar

Erdoğan'dan gece yarısı atamaları! Üst düzey isimler görevden alındı
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı

16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı! Resmen aşka geldiler
Galatasaray'ın tavrı belli! Benfica'dan Yunus Akgün için yeni hamle

Dev takımdan Yunus için yeni hamle! Galatasaray'ın tavrı net
163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı

163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi

Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi
Türkiye'de de çok sayıda mağazası olan dev marka satılıyor

Dev marka satılıyor! Türkiye'de de çok sayıda mağazası var