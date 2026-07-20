Kahramanmaraş'ta otomobil yangını

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir otomobil alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Kızılcaoba Mahallesinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin motor bölümünden yükselen alevleri fark eden sürücü, otomobilden inerek çevreden yardım istedi. Olay yerinde bulunan bir itfaiye personeli ile çevredeki vatandaşlar yangına ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı