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Elbistan'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü

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Elbistan'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Çiçek Mahallesi'nde dün akşam, köy evi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Konteyner kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış sebebiyle ilgili tahkikat başlatıldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde işçilerinin kaldığı konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Elbistan ilçesine bağlı Çiçek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy evi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede konteyneri sarması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konteyner kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış sebebiyle ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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