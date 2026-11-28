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Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde dün gece evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 75 yaşındaki şahıs, mezarlıkta ölü bulundu.

Olay, Elazığ'ın Yurtbaşı beldesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün gece evden çıkan ve kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki Muhterem Yıldırım için sabah saatlerinde durum jandarmaya bildirildi. Başlatılan arama çalışmaları kapsamında Yıldırım, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki mezarlıkta hareketsiz halde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Muhterem Yıldırım'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşlı şahsın ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası öğrenileceği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı