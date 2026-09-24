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Elazığ Valiliği, Şanlıurfa depremi sonrası 112'ye hasar ihbarı yapılmadığını bildirdi

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Elazığ Valiliği, Şanlıurfa depremi sonrası 112'ye hasar ihbarı yapılmadığını bildirdi
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Şanlıurfa Karaköprü'de 24/09/2026'da saat 10.40'ta 5,4 MW büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ'da da hissedilen deprem sonrası valilik, AFAD ve 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını, tüm birimlerin depremin ildeki etkilerini takip ettiğini bildirdi.

Şanlıurfa'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da da hissedilirken valilik tarafından yapılan açıklamada, 112 ihbar hatlarına herhangi bir ihbar yapılmadığını bildirdi.

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Içişleri Bakanlığı (AFAD) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre; Şanlıurfa ili Karaköprü Merkez ilçesinde 24/09/2026 tarihinde saat 10: 40'da 5.4 MW büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İlimizde de hissedilen deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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