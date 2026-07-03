Elazığ'da çıkan arazi yangını söndürüldü
Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Güney köyde bilinmeyen nedenle çıkan arazi yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde arazide çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Sivrice'ye bağlı Güney köyde henüz bilinmeyen bir nedenle arazide yangın çıktı. Duman ve alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'nden 3 arasöz, 3 ilk müdahale aracı, 1 su ikmal aracı ve 25 personel yangın bölgesine sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alarak söndürülürken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı