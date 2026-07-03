Haberler

Elazığ'da çıkan arazi yangını söndürüldü

Elazığ'da çıkan arazi yangını söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Güney köyde bilinmeyen nedenle çıkan arazi yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde arazide çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sivrice'ye bağlı Güney köyde henüz bilinmeyen bir nedenle arazide yangın çıktı. Duman ve alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'nden 3 arasöz, 3 ilk müdahale aracı, 1 su ikmal aracı ve 25 personel yangın bölgesine sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alarak söndürülürken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu

Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 40 kişi hayatını kaybetti

Uçuruma yuvarlanan yolcu otobüsü onlarca kişiye mezar oldu
Ahu Tuğba'nın kızı annesinin bıraktıklarını böyle özetledi: Okkalı bir miras bıraktı

Ahu Tuğba'nın bıraktıklarını tek tek saydı: Okkalı bir miras bıraktı
Ünlü oyuncu Buçe Buse Kahraman evleniyor

Ünlü oyuncu "Evet" dedi
Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na protesto

Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na büyük şok
Küçük çocuk balkon filesinde dakikalarca asılı kaldı! İtfaiye erinden duygulandıran sözler

Dakikalarca böyle asılı kaldı! "Ben ölürüm onu kurtarırım"
Memur zammı vekile de yaradı! En düşük maaş 310 bin lirayı geçti

Zam onlara da yaradı! Maaşlar yarım milyonu aştı
Şara'dan sürpriz tercih! Ünlü oyuncuyu milletvekili yaptı

Şara'dan çok konuşulacak karar!