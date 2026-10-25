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Elazığ Rüstempaşa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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Elazığ Rüstempaşa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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Elazığ'da Rüstempaşa Mahallesi Adnan Orakçıoğlu Caddesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı; polis kaza yerinde inceleme yaptı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Rüstempaşa Mahallesi Adnan Orakçıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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