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Elazığ-Malatya karayolunda hafif ticari araçla pikap çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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Elazığ-Malatya karayolunda hafif ticari araçla pikap çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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Elazığ-Malatya karayolu Hankendi mevkiinde hafif ticari araçla pikap çarpıştı ve kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da hafif ticari araçla pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Malatya karayolu Hankendi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araçla, pikap çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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