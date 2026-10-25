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Elazığ Kovancılar'da yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı genç ağır yaralandı

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Elazığ Kovancılar'da yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı genç ağır yaralandı Haber Videosunu İzle
Elazığ Kovancılar'da yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı genç ağır yaralandı
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen genç, kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen genç, kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 23 AGV 859 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmek isteyen E.G.'ye çarptı. Kazada yaya ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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