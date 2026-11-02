Elazığ Kovancılar'da silahlı kavgada 27 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Olay Kovancılar ilçesi TOKİ Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle, kimliği tespit edilemeyen şahıs, yanında getirdiği tabancayla Muhammet Döndü'yü (27), ateş ederek ağır yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar yaralıyı, kendi araçlarıyla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralanan Muhammet Döndü, ambulansla sevk edildiği Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Döndü'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı