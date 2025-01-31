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Elazığ Kovancılar'da Şap Hastalığı Nedeniyle Hayvan Giriş Çıkışları Yasaklandı

Elazığ Kovancılar'da Şap Hastalığı Nedeniyle Hayvan Giriş Çıkışları Yasaklandı
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde şap hastalığı sebebiyle hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı. Hastalık nedeniyle kuzuların telef olduğu, veterinerlerin bölgeye giderek önlem aldığı bildirildi.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde şap hastalığı nedeni ile hayvan giriş çıkışları yasaklandı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yaklaşık bir ay önce bazı hayvanlarda hastalık ortaya çıktı. Tanısı konulamayan hastalık nedeni ile özellikle kuzular doğar doğmaz telef olmaya başladı. Son 15 günde şap belirtilerinin göstermesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek araştırma yapıp, önlem amacıyla da kente hayvan giriş ve çıkışlarını yasakladı.

Konu ile ilgili bilgi veren ilçede görevli veterinerlerden Muhammet Zahit Akalın, "Yaklaşık bir ay önce çıktı. İlk etapta şap olduğunu tespit edemedik, belirti yoktu. Baktık, 15-20 gün sonra hayvanlarda, koyunlarda belirtiler görüldü. Kuzularda görülmüyor, kuzularda ani ölümlere sebep oluyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü numune aldı. Numune sonuçları henüz ulaşmadı. Hayvanlara baktığımızda şap olduğu kesinleşti. Hayvanlarda, kuzularda büyük ölümlere sebep oluyor. Vatandaşlarımız mağdur oldu. Tedbir amaçlı karantinaya alındı. Bulaşıcı hastalık, şüpheli durum olduğu için karantinaya aldılar" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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