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Elazığ Karakoçan'da kuyuya düşen eşek, itfaiye ekiplerince halatla kurtarıldı

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Elazığ Karakoçan'da kuyuya düşen eşek, itfaiye ekiplerince halatla kurtarıldı
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Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Bahçecik köyünde arazide dolaşan bir eşek kuyuya düştü. Durumu fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, eşeği halat yardımıyla kurtararak sahibine teslim etti.

Elazığ'da kuyuya düşen eşek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Karakoçan ilçesine bağlı Bahçecik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazide dolaşan eşek kuyuya düştü. Kuyuya düşen eşeği fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, eşeği halat yardımıyla bulunduğu yerden kurtararak sahibine teslim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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