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Elazığ'ın Palu ilçesinde sağanak yağıştan dolayı 10 köy yolu sular altında kaldı

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Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Gökdere köyünde meydana gelen sağanak yağış sonucu, 10 köyün kullandığı yol sular altında kaldı. Yaşanan olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Gökdere köyünde sağanak yağıştan dolayı oluşan selde, 10 köyün kullandığı yol sular altında kaldı.

Olay, Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Gökdere köyünde meydana geldi. Öğlen saatlerinden itibaren yer yer etkisini arttıran yağış sele neden oldu. 10 köy yoluna ulaşımı sağlayan yol, bir süre ulaşıma kapandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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