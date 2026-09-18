Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Köprüdere köyündeki arazi yangınını itfaiye söndürdü

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Köprüdere köyündeki arazi yangınını itfaiye söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Köprüdere köyünde çıkan arazi yangını, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde çıkan arazi yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Köprüdere köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle arazi yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı