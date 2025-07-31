Elazığ'ın Kovancılar İlçesinde Ağaçlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Elazığ'ın Kovancılar İlçesinde Ağaçlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Kovancılar ilçesindeki Köprüdere köyünde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Kovancılar ilçesi Köprüdere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağaçlık alanda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail, KKTC'ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı

İsrail, KKTC'ye gözünü dikti! 2 ülkeyle birlikte saldırı planı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'nın bayrak hassasiyeti

Fenerbahçe'ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyeti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.