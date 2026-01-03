Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem
Elazığ'ın Baskil ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9.85 kilometre derinliğinde yaşanan sarsıntı Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Diyarbakır'da da hissedildi.
Elazığ'ın Baskil ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ELAZIĞ'DA 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Elazığ'ın Baskil ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 20'27'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı. Deprem yerin 9.85 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Sarsıntı Elazığ'ın yanı sıra Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Diyarbakır'da da hissedildi.