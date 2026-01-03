Haberler

Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:
Elazığ'ın Baskil ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9.85 kilometre derinliğinde yaşanan sarsıntı Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Diyarbakır'da da hissedildi.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ELAZIĞ'DA 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

ELAZIĞ'DA 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Elazığ'ın Baskil ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 20'27'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı. Deprem yerin 9.85 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Sarsıntı Elazığ'ın yanı sıra Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Diyarbakır'da da hissedildi.

