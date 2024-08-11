Elazığ ile Tunceli arasında feribotta bıçaklı kavga: 1 yaralı

Elazığ ile Tunceli'nin Pertek ilçesi arasında sefer yapan feribotta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Elazığ ile Tunceli'nin Pertek ilçesi arasında sefer yapan feribotta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı. Olayda saldırganın üzerine çıktığı üç araçta da maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ