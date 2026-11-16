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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü 'Dar Alan' uygulamasıyla araç ve çay ocaklarını denetledi

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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü 'Dar Alan' uygulamasıyla araç ve çay ocaklarını denetledi Haber Videosunu İzle
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü 'Dar Alan' uygulamasıyla araç ve çay ocaklarını denetledi
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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü kent genelinde 'Dar Alan' uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada araçlar durdurulup sürücü ve yolcular kontrol edildi, Köfteciler Sokağı ile İzzetpaşa Camii çevresindeki çay ocakları denetlendi; Emniyet Müdürü Aydın Karan vatandaş ve esnafla buluştu.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde 'Dar Alan' uygulaması gerçekleştirildi.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte huzur ve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve suçla mücadelenin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla, 'Dar Alan' uygulaması gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulamada, araçlar tek tek durdurularak sürücülerin ve yolcuların kontrolleri yapıldı. Köfteciler Sokağı ve İzzetpaşa Camii çevresindeki çay ocaklarında da denetim yapan ekipler, bölgede güvenlik kontrollerini sürdürdü.

Gerçekleştirilen asayiş uygulamasına Elazığ İl Emniyet Müdürü Aydın Karan da katıldı. Uygulama sırasında vatandaşlarla sohbet eden Karan, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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