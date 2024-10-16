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Elazığ Hastanesi Depremlere Karşı Güvenli

Elazığ Hastanesi Depremlere Karşı Güvenli
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Fethi Sekin Şehir Hastanesi, 872 deprem izolatörü ile depremlerden korunarak hastalara güvenli hizmet sunuyor.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, zemin katında kolonlar arasına yerleştirilen 872 deprem izolatörü sayesinde depremlerden korunuyor.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi, zemin katında kolonlar arasına yerleştirilen 872 deprem izolatörü ile depremlerden korunuyor. Deprem izolatörleri, büyük depremler sırasında devreye girerek sarsıntının küçük artçı depremler şeklinde hissedilmesini sağlıyor. Hastane bu sayede 2020'deki Elazığ Sivrice merkezli 6,8 ve Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenmedi. İzolatör son olarak Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde devreye girerek hastanenin hasar almasını engelledi.

Depremlerden etkilenmeyen hastane, herhangi bir aksama yaşanmadan yaralılara ve hastalara güvenli şekilde hizmet sunmayı sürdürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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