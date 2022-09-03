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Elazığ haber: Elazığ'da kaza yapan otomobiller, ATM'ye daldı: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Elazığ haber: Elazığ'da kaza yapan otomobiller, ATM'ye daldı: 2 yaralı

Elazığ haberine göre Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, otomobiller ATM ve duvara çarparak durabildi.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, otomobiller ATM ve duvara çarparak durabildi.

Kaza, merkez Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.B. idaresindeki 23 BR 616 plakalı otomobil ilse K.K. idaresindeki 23 BJ 685 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralanırken, otomobiller ATM ve duvara çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya Elazığ ATM 3. Sayfa Haberler

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