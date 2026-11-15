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Elazığ-Diyarbakır karayolunda şeker pancarı yüklü tır devrildi, yaralanan olmadı

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Elazığ-Diyarbakır karayolunda şeker pancarı yüklü tır devrildi, yaralanan olmadı
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Elazığ-Diyarbakır karayolunda şeker pancarı yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar oluştu; şarampole saçılan pancarlar ekiplerce toplandı ve tır vinçle yoldan kaldırıldı.

Elazığ'da şeker pancarı yüklü tırın devrilmesi sonucu maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 21 AHY 706 plakalı şeker pancarı yüklü tır devrildi. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Şarampole saçılan pancarlar ekipler tarafından toplanırken, tır ise vinç ile yoldan kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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