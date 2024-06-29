Elazığ'dan Tunceli'ye giden öğretmen motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Elazığ'dan Tunceli'ye giden öğretmen, motosikleti ile geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Tunceli'nin Hozat ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kovancılar ilçesinde bir ilkokulda müdür yardımcısı olan 39 yaşındaki Murat Pehlivan, motosikleti ile birlikte Tunceli'ye giderken Hozat ilçesinde savrulup takla attı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Pehlican'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ