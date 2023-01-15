Elazığ'daki depremde panik anları güvenlik kamerasına yansıdı 3. Sayfa Haberleri Elazığ'daki depremde panik anları güvenlik kamerasına yansıdı Elazığ'da meydana 4.9 büyüklüğündeki depremde yaşanan panik anları güvenlik kameralarına yansıdı. Elazığ'daki depremde panik anları güvenlik kamerasına yansıdı ELAZIĞ - Elazığ'da meydana 4.9 büyüklüğündeki depremde yaşanan panik anları güvenlik kameralarına yansıdı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 06.36'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 17 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. Deprem anı bir lokantanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Elazığ 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Elazığ'daki depremde panik anları güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.