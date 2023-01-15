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Elazığ'daki depremde panik anları güvenlik kamerasına yansıdı

3. Sayfa Haberleri

Elazığ'daki depremde panik anları güvenlik kamerasına yansıdı Elazığ'da meydana 4.9 büyüklüğündeki depremde yaşanan panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Elazığ'daki depremde panik anları güvenlik kamerasına yansıdı

ELAZIĞ - Elazığ'da meydana 4.9 büyüklüğündeki depremde yaşanan panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 06.36'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 17 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Deprem anı bir lokantanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elazığ 3. Sayfa Haberler

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