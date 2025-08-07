Elazığ'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Elazığ'da 4 otomobil ve 1 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 2'si ağır 4 yaralı kişi yaralandı.

Kaza, merkez Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 otomobil ve 1 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ