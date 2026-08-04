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Elazığ'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Elazığ'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı
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Elazığ’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, İmam Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 3 araç zincirleme trafik kazası yaptı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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