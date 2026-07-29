Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan trafik ışıklarında, 2 otomobil, 1 hafif ticari araç ve bir cip çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 2'si çocuk olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı