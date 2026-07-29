Haberler

Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ’da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan trafik ışıklarında, 2 otomobil, 1 hafif ticari araç ve bir cip çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 2'si çocuk olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gelecek Partisi kapandı, Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı

Gelecek Partisi kapandı, Davutoğlu siyaseti bıraktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Frankfurt'tan Can Uzun'un geleceğiyle ilgili açıklama

Kahreden haber 2 bin 250 km öteden geldi
Somer Şef’ten, ölü bulunan Eren Kaşıkçı'nın ardından yürek burkan paylaşım

Acı haberi alan Somer Şef'in dünyası başına yıkıldı

Almanya'dan Dünya Kupası adaylığı için yeşil ışık

Dünya Kupası'na talip oldular: Bizim ülkemizde gerçekleşebilir
CHP’de tarihi istifa dalgası; belediye başkanları art arda açıkladı

Bu gidişle kimse kalmayacak! CHP'den istifa eden edene
Sosyal medyada içkili sofrasını paylaşan kişiye 'alkol yasağını ihlalden' 81 bin lira ceza

Paylaştığı içkili sofra başına bela oldu! Cezadan kurtulamadı
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar

"Görevde olduğum müddetçe hiçbiri bu şehre adım atamaz"
Galatasaray 15 milyon Euro'yu reddetmişti! Şimdi bedavaya gidiyor

Galatasaray 15 milyon Euro'yu reddetmişti! Şimdi bedavaya gidiyor