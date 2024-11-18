Elazığ'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
Elazığ'da Malatya Caddesi'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da 5 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ
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