Elazığ'da 4 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı
Elazığ'da Cahit Dalokay Caddesi'nde meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. 4 aracın karıştığı kazada yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Cahit Dalokay Caddesi'nde devreden Y.K. idaresindeki 06 EN 151 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa