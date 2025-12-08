Elazığ'da 4 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı

Elazığ'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Cahit Dalokay Caddesi'nde devreden Y.K. idaresindeki 06 EN 151 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ