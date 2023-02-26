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Elazığ'da zemin sıvılaşmasının ardından bu kez de dağlardaki çatlaklar dikkat çekti

3. Sayfa Haberleri

Elazığ'da zemin sıvılaşmasının ardından bu kez de dağlardaki çatlaklar dikkat çekti

Elazığ'da zemin sıvılaşmasının ardından bu kez de dağlardaki çatlaklar dikkat çekti Meydana gelen depremlerin ardından Elazığ'da Palu ilçesi ve Yolüstü köyünde zemin sıvılaşması görülmüştü.

Elazığ'da zemin sıvılaşmasının ardından bu kez de dağlardaki çatlaklar dikkat çekti

ELAZIĞ - Meydana gelen depremlerin ardından Elazığ'da Palu ilçesi ve Yolüstü köyünde zemin sıvılaşması görülmüştü. O görüntülerin ardından bu kez de Arıcak ilçesine bağlı Üçocak ve Bükardı beldeleri arasında yer alan bir dağın yamacındaki çatlaklar dikkat çekti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremde binlerce konut yıkılırken, on binlerce insan hayatını kaybetti ve yaralandı. 2020 yılında 6.8 büyüklüğündeki deprem ile sarsılan Elazığ, son olarak bu depremlerde de büyük hasar aldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Elazığ'da en büyüğü 4,9 büyüklüğünde bir çok deprem meydana geldi. Meydana gelen depremlerin ardından Elazığ'da Palu ilçesi ve Yolüstü köyünde zemin sıvılaşması görülmüştü. O görüntülerin ardından bu kez de Arıcak ilçesine bağlı Üçocak ve Bükardı beldeleri arasında yer alan bir dağın yamacındaki ve yollardaki çatlaklar dikkat çekti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Bükardı Elazığ 3. Sayfa Haberler

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