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Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu yaralandı

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Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu yaralandı
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Elazığ'da Rüstempaşa Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Rüstempaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan bir şahsa, otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle şahıs, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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