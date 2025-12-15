Elazığ'da otomobilin çarptığı şahıs ağır yaralandı

Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, Ulukent Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahelesi yapılan yaralı, ambulansla hastane kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ