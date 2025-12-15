Haberler

Elazığ'da otomobilin çarptığı şahıs ağır yaralandı

Güncelleme:
Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir şahıs, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza, Ulukent Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahelesi yapılan yaralı, ambulansla hastane kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

