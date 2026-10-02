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Elazığ'da yolu geçmeye çalışan yaşlı adama kamyon çarptı, yaralandı, sürücü uzaklaştı

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Elazığ'da yolu geçmeye çalışan yaşlı adama kamyon çarptı, yaralandı, sürücü uzaklaştı
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Elazığ-Diyarbakır kara yolu Gözeli mevkiinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyon çarptı. Yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırılırken, polis olay yerinden uzaklaşan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

Elazığ'da kamyonun çarptığı yaşlı adam yaralanırken, kamyon sürücüsü olay yerinden uzaklaştı.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır kara yolu Gözeli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan M.Ç.'ye çarparak olay yerinden uzaklaştı. Kazada yaşlı adam yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazaya karışan kamyon sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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