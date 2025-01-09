Elazığ'da Yoğun Sis ve Buzlanma Nedeniyle Zincirleme Trafik Kazası
Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 araç çarpıştı. Yoğun sis ve gizli buzlanma nedeniyle gerçekleşen kaza sonucunda 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da yoğun sis ve gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 6 araç çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı.
Olay, Malatya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun sis ve gizli buzlanma nedeniyle 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Araçların kaldırılması için çalışma sürerken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ