Dağ keçisini avlayıp parçalara ayrıran şahsa 650 bin lira ceza

Elazığ'da avlanması yasak olan dağ keçisini avladıktan sonra parçalara ayıran şüpheli çuval içerisinde taşırken jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahsa, Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından 650 bin lira ceza kesildi.

RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Elazığ'da merkeze bağlı Sugözü Mahallesinde avlanması yasak olan dağ keçisini avladıktan sonra parçalara ayıran şüpheli C.Ö. devriye atan jandarma ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Kaçan şüpheli ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, sırtında taşıdığı çuvalın içerisinde parçalara ayrılmış dağ keçisi eti ve 1 adet ruhsatlı av tüfeği ele geçirildi.

650 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Ele geçirilen malzemeler idari yaptırım yapılmak üzere Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler tarafından şahsa, 650 bin lira ceza kesildi.

2024-2025 YILI TAZMİNAT BEDELLERİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı DKMP Genel Müdürlüğü tarafından 2024- 2025 yılı av dönemine yönelik, 'Yasak Avlanma ile Yaban Hayatında ve Ekosistemde Meydana Gelen Tahribat ve Eksilme Nedeniyle Hükmolunacak Tazminat Bedelleri' şu şekilde belirlenmişti:

Anadolu parsı 30 milyon TL

Doğu yaban koyunu ve Anadolu yaban koyunu 6 milyon TL

Çizgili sırtlan 2,5 milyon TL

Yaban keçisi ve çengel boynuzlu dağ keçisi 650 bin TL

Karakulak ve vaşak 600 bin TL

Alageyik 500 bin TL

Kızıl geyik 400 bin TL

Yaban kedisi ve saz kedisi 200 bin TL

Kum ceylanı (Urfa ceylanı) ve Hatay dağ ceylanı 150 bin TL

Boz ayı 90 bin TL

Akdeniz foku 80 bin TL

Su samuru 70 bin TL

Kurt 40 bin TL

Karaca 30 bin TL

Alacasansar, oklu kirpi 25 bin TL

Sincaplar familyasındaki bütün türler 10 bin TL

Ada tavşanı 3 bin 500 TL

Yaban tavşanı, gelincik, kokarca, kaya sansarı, porsuk, kuyruk süren, rakun köpeği ve su maymunu 3 bin TL

Çakal, tilki, yaban domuzu 2 bin 500 TL

Bu listede yer almayan diğer memeli türler de 2'şer bin TL