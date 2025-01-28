Dağ keçisini avlayıp parçalara ayrıran şahsa 650 bin lira ceza
Elazığ'da avlanması yasak olan dağ keçisini avlayarak parçalara ayıran C.Ö.'ye 650 bin lira ceza kesildi.
Elazığ'da avlanması yasak olan dağ keçisini avladıktan sonra parçalara ayıran şüpheli çuval içerisinde taşırken jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahsa, Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından 650 bin lira ceza kesildi.
RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ
Elazığ'da merkeze bağlı Sugözü Mahallesinde avlanması yasak olan dağ keçisini avladıktan sonra parçalara ayıran şüpheli C.Ö. devriye atan jandarma ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Kaçan şüpheli ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, sırtında taşıdığı çuvalın içerisinde parçalara ayrılmış dağ keçisi eti ve 1 adet ruhsatlı av tüfeği ele geçirildi.
650 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Ele geçirilen malzemeler idari yaptırım yapılmak üzere Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler tarafından şahsa, 650 bin lira ceza kesildi.
2024-2025 YILI TAZMİNAT BEDELLERİ
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı DKMP Genel Müdürlüğü tarafından 2024- 2025 yılı av dönemine yönelik, 'Yasak Avlanma ile Yaban Hayatında ve Ekosistemde Meydana Gelen Tahribat ve Eksilme Nedeniyle Hükmolunacak Tazminat Bedelleri' şu şekilde belirlenmişti:
Anadolu parsı 30 milyon TL
Doğu yaban koyunu ve Anadolu yaban koyunu 6 milyon TL
Çizgili sırtlan 2,5 milyon TL
Yaban keçisi ve çengel boynuzlu dağ keçisi 650 bin TL
Karakulak ve vaşak 600 bin TL
Alageyik 500 bin TL
Kızıl geyik 400 bin TL
Yaban kedisi ve saz kedisi 200 bin TL
Kum ceylanı (Urfa ceylanı) ve Hatay dağ ceylanı 150 bin TL
Boz ayı 90 bin TL
Akdeniz foku 80 bin TL
Su samuru 70 bin TL
Kurt 40 bin TL
Karaca 30 bin TL
Alacasansar, oklu kirpi 25 bin TL
Sincaplar familyasındaki bütün türler 10 bin TL
Ada tavşanı 3 bin 500 TL
Yaban tavşanı, gelincik, kokarca, kaya sansarı, porsuk, kuyruk süren, rakun köpeği ve su maymunu 3 bin TL
Çakal, tilki, yaban domuzu 2 bin 500 TL
Bu listede yer almayan diğer memeli türler de 2'şer bin TL