Elazığ'da yanan işletmenin yardımına esnaf yetişti
Elazığ'da bir lokantada çıkan yangın, komşu esnaf tarafından söndürüldü. Olay İzzetpaşa Mahallesi'nde yaşandı ve anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Elazığ'da bir lokantada çıkan yangını fark eden komşu esnaf, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın, İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunan Köfteciler Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir lokantada henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden komşu esnaf, yangın söndürme tüpüyle söndürdü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa