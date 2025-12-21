Elazığ'da yanan işletmenin yardımına esnaf yetişti

Elazığ'da bir lokantada çıkan yangını fark eden komşu esnaf, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın, İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunan Köfteciler Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir lokantada henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden komşu esnaf, yangın söndürme tüpüyle söndürdü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ