Elazığ'da Yangın: 23 Dönüm Buğday Tarlasını Küle Döndürdü

Elazığ'da Yangın: 23 Dönüm Buğday Tarlasını Küle Döndürdü
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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 23 dönüm buğday tarlası tamamen yanarak küle döndü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme devam ediyor.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 23 dönüm buğday tarlası küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Karakoçan ilçesine bağlı Yolçatı yolunda bulunan bir tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürülürken, yaklaşık 23 dönün buğday tarlasının küle döndüğü bildirildi.

Yangının çıkışlar ilgili inceleme sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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