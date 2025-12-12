Haberler

Islak yolda makas atan sürücü, kameraya yansıdı

Islak yolda makas atan sürücü, kameraya yansıdı
Güncelleme:
Elazığ'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda makas atan bir sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar, başka bir sürücünün kamerasına yansıdı. Olay sırasında sürücünün kaybolduğu belirtildi.

Elazığ'da yağmurun etkisinden dolayı ıslanan yolda, makas atan sürücü kameraya yansıdı.

Olay, Güney çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmurdan dolayı ıslanan ve kayganlaşan yolda trafikte makas atarak ilerleyen otomobil trafiği tehlikeye attı. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise bir başka sürücünün araç içi kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

