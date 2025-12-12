Islak yolda makas atan sürücü, kameraya yansıdı

Elazığ'da yağmurun etkisinden dolayı ıslanan yolda, makas atan sürücü kameraya yansıdı.

Olay, Güney çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmurdan dolayı ıslanan ve kayganlaşan yolda trafikte makas atarak ilerleyen otomobil trafiği tehlikeye attı. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise bir başka sürücünün araç içi kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ