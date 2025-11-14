Haberler

Elazığ'da Yağış Sonrası Kamyonet Devrildi

Elazığ-Keban yolu üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek kamyoneti devirdi. Kazada yaralanan olmadı ancak maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Elazığ- Keban yolu 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışla birlikte kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 33 UD 404 plakalı kamyonet devrildi. Yaralananın olmadığı kazada, maddi hasar meydana geldi. - ELAZIĞ


