Elazığ'da Yağış Sonrası Kamyonet Devrildi
Kaza, Elazığ- Keban yolu 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışla birlikte kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 33 UD 404 plakalı kamyonet devrildi. Yaralananın olmadığı kazada, maddi hasar meydana geldi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa