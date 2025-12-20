Elazığ'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 1 tutuklama

Elazığ'da düzenlenen operasyonda 530 gram esrar, 32 gram kokain ile 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Elazığ'da Hozat Garajı'nda faaliyet gösteren bir eğlence mekanı ile çevre illerden kente gelen şüpheli bir tıra operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, iki parça halinde 530 gram esrar, 32 gram kokain ile 5 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 94 adet fişek ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ