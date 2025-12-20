Haberler

Elazığ'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 1 tutuklama

Elazığ'da gerçekleştirilen operasyonda 530 gram esrar, 32 gram kokain ve 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Elazığ'da Hozat Garajı'nda faaliyet gösteren bir eğlence mekanı ile çevre illerden kente gelen şüpheli bir tıra operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, iki parça halinde 530 gram esrar, 32 gram kokain ile 5 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 94 adet fişek ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
