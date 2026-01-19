Haberler

Elazığ'da uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonu: 17 tutuklama

Elazığ'da uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonu: 17 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da gerçekleştirilen uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonlarında 17 şüpheli tutuklandı. Operasyonlar kapsamında önemli miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonlarında 17 şüpheli tutuklanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüklerince uyuşturucu ile mücadele ve ruhsatsız silahların önlenmesine yönelik yılbaşından bu yana yürütülen çalışmalarda önemli miktarda suç unsuru ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 27 parça halinde 1 kilo 221 gram metamfetamin, 32 parça halinde 527 gram sentetik kannabinoid, 6 parça halinde 117 gram kokain, 635 adet sentetik ecza, 10 parça halinde 49 gram esrar ile birlikte 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca operasyonlarda 15 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 36 adet fişek ile 6 adet ruhsatsız tüfek ve 8 adet kartuşa el konuldu.

Yapılan işlemler kapsamında yakalanan şüphelilerden 17'si "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanırken, 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 63 şüpheli şahıs hakkında ise "Uyuşturucu Madde Kullanmak" ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından adli işlem yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var

Son haftaların en kritik toplantısı başladı! İşte masadaki konular
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp

Yeni yılın ilk anketi! Son seçimde yüzde 10 alan partide büyük kayıp
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid'i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti

2. Lig takımına büyük şok! Real Madrid'i elediklerine pişman oldular
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

"Nereden nereye" deyip duyurdu: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi

Mehmet Akif'in eski eşi kovuldu! Sözleri sitem dolu
Aslan transfer ateşini yaktı! Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha

Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha
Real Madrid'i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti

2. Lig takımına büyük şok! Real Madrid'i elediklerine pişman oldular
Prens George'dan okul arkadaşlarına tehdit: Babam bir gün kral olacak

Okul arkadaşlarını böyle tehdit etmiş: Babam bir gün kral olacak...
Emeklinin beklediği kulis! 'Duyum aldım' deyip tarih bile verdi

Emeklinin beklediği kulis! "Duyum aldım" deyip tarih bile verdi