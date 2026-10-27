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Elazığ'da uçurumdan yuvarlanan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Elazığ'da uçurumdan yuvarlanan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Elazığ'ın Sarıbük köyünde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil uçurumdan yuvarlandı; kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Elazığ'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, uçurumdan yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Sarıbük köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni ise, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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