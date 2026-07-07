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Elazığ'da uçurumdan yuvarlanan inek kurtarıldı

Elazığ'da uçurumdan yuvarlanan inek kurtarıldı
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde uçurumdan yuvarlanan inek, İl Özel İdaresi ekiplerinin iş makinesine bağladığı halatla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Elazığ'da uçurumdan yuvarlanan inek, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından iş makinesine bağlanan halatla kurtarıldı.

Olay, Kovancılar ilçesine bağlı Yukarı Mirahmet köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir inek, otlanırken uçurumdan aşağı düştü. Kendi çabasıyla ineği kurtarmak isteyen sahibi başarısız olunca durumu bölgede çalışan İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, iş makinesine bağladıkları halatla, düşen ineği kurtararak sahiplerine teslim etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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