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Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
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Elazığ'ın Akpınar Mahallesi'nde üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis inceleme başlattı.

Elazığ'da üç otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Akpınar Mahallesi Bosna Hersek Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerindeki trafik ışıklarında, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 23 ADM 849, 23 AHA 404 ve 23 AGU 371 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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