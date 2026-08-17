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Elazığ'da Kontrolden Çıkan Araç Apartman Bahçesine Düştü

Elazığ'da Kontrolden Çıkan Araç Apartman Bahçesine Düştü
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Elazığ Fevzi Çakmak Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, bir apartmanın bahçesine düştü. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Bahçede kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da sürücüsünün kontrolünden çıkan transitin bahçeye düştü.

Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, bir apartmanın bahçesine düştü. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Bahçede kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

Olay yerine tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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