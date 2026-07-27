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Elazığ'da Traktör-Otomobil Çarpışması: 10 Yaralı

Elazığ'da Traktör-Otomobil Çarpışması: 10 Yaralı
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Elazığ’da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3’ü ağır olmak üzere toplamda 10 kişi yaralandı.

Elazığ'da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3'ü ağır olmak üzere toplamda 10 kişi yaralandı.

Kaza, Baskil ilçesine bağlı Deliktaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen traktör ile otomobil çarpıştı. Kazada, 3'ü ağır olmak üzere toplamda 10 kişi yaralandı. Kazayı gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Baskil İlçe Devlet ve Elazığ'da bulunan hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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