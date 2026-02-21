Haberler

Makas atan araçlar kameraya yansıdı

Makas atan araçlar kameraya yansıdı
Güncelleme:
Elazığ'da iki sürücünün trafikte makas atarak tehlike yarattığı anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı. Olay Malatya Caddesi'nde gerçekleşti.

Elazığ'da makas atarak trafiği tehlikeye 2 atan sürücü kameraya yansıdı.

Olay, merkez Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte makas atarak ilerleyen 2 otomobil trafiği tehlikeye attı. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücüler, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise bir başka aracın kamerasına anbean yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
