Elazığ'da trafikte makas atan sürücü kameraya yansıdı

Elazığ'da makas atarak trafiği tehlikeye atan sürücü kameraya yansıdı.

Olay, Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte makas atarak ilerleyen otomobil trafiği tehlikeye attı. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - ELAZIĞ