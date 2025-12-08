Elazığ'da trafikte makas atan sürücü kameraya yansıdı
Elazığ'da Zübeyde Hanım Caddesi'nde makas atarak trafiği tehlikeye atan sürücü, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Sürücü, bir süre sonra kayboldu.
Olay, Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte makas atarak ilerleyen otomobil trafiği tehlikeye attı. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa