Anne ve oğlu, taziyeye giderken hayatını kaybetti

Elazığ'da hayatını kaybeden anne ve oğlunun, önceki gün yine trafik kazasında ölen köylülerinin taziyesine giderken kaza geçirdiği öğrenildi.

Olay dün, Elazığ-Malatya karayolu Karaali köyü mevkii Çavuşlu köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki Çapkur idaresindeki 23 BF 474 plakalı otomobil ile E.N.G. yönetimindeki 23 BS 905 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu E.N.G. yönetimindeki otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, 90 yaşındaki Hanım Çapkur olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere morga nakledildi. Kazanın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Zeki Çapkur da burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.