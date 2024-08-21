Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da trafik kazası: 8 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ-Malatya karayolu Gözeli kavşağında meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı ve olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar farklı hastanelere kaldırıldı.

Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Malatya karayolu Gözeli kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. idaresindeki 06 DJZ 368 plakalı hafif ticari araç ile M.S.O. yönetimindeki 72 AE 055 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Malatya 3-sayfa trafik Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Young Boys Galatasaray CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Young Boys Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Midtjylland Slovan Bratislava CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Midtjylland Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Malmö Sparta Prag CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Malmö Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saat kaçta, nerede yapılacak? Dinamo Kiev Salzburg CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Dinamo Kiev Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Oropouche virüsü nedir? Oropouche virüsü belirtileri nelerdir? Nasipse Adayız filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Nasipse Adayız filmi ne zaman, nerede çekildi? El Değmemiş Aşk filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? El Değmemiş Aşk filmi ne zaman, nerede çekildi? YOUNG BOYS- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Young Boys- Galatasaray maçı şifresiz, HD, kesintisiz izleme linki Kibar Feyzo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kibar Feyzo filmi ne zaman, nerede çekildi? Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filmi ne zaman, nerede çekildi? Ölümlü Dünya filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölümlü Dünya filmi ne zaman, nerede çekildi? Tam Gaz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tam Gaz filmi ne zaman, nerede çekildi? ANKARA'DA YANGIN: Son dakika Ankara'da orman yangını mı çıktı? Orman yangını söndürüldü mü? Kaçış Yok filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kaçış Yok filmi ne zaman, nerede çekildi? Arda İbrahim Akgün kimdir? Arda İbrahim Akgün nereli, kaç yaşında? Arda İbrahim Akgün hangi takımlarda oynadı? Arda Güler neden maskeli? Arda Güler sakatladı mı? S SPORT FREKANS BİLGİLERİ S Sport Plus ücretsiz mi? S Sport Plus şifresiz izlenir mi? 2025 asgari ücret ne kadar olur? 2025 asgari ücret ne kadar olacak, tahminler ne? 2025 asgari ücret zammı son durum! Çağatay Ulusoy Centilmen filminin konusu ne? Centilmen filmi ne zaman çıkacak?
title